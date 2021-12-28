مهارات في تنمية الذات

يؤثر مقدار ثقتنا بأنفسنا على كل جوانب حياتنا تقريبا، بما في ذلك قدرتنا على النجاح على مختلف المستويات وكذلك طبيعة علاقاتنا بالآخرين وسلامنا الداخلي واستقرارنا النفسي .وربما لا يدرك أحدنا أن سبب عدم نجاح علاقته العاطفية أو فقدانه لوظيفته أو متاعبه النفسية .

ومن جملة الأمور التي تعزز الثقة بالنفس نجد

إعادة رؤية الذات

تتشكل رؤيتنا لأنفسنا في مراحل حياتنا المبكرة من خلال الرسائل التي تصلنا من الأشخاص المقربين لنا في مجتمعنا الصغير كالأب والأم والمعلم في المدرسة.

مهارات في تنمية الذات

وللأسف أحيانا تكون بعض هذه الرسائل سلبية، (بقصد أو بغير قصد)، مما قد يؤثر على رؤية الشخص لنفسه بشكل سلبي ويؤدي إلى فقدان الثقة بالنفس، خاصة إذا مر الشخص ببعض التجارب أو الخبرات التي تؤكد هذه الرسائل، لذا فبداية الطريق أن تحاول إعادة رؤية نفسك خارج هذا الإطار الضيق الذي شكلته آراء ورسائل أشخاص معدودين، في وقت كنت فيه أصغر سناً وأقل نضجاً.

اعرف نقاط ضعفك وقوتك

فخلال رحلة اكتشافك لذاتك وإعادة رؤيتك لها لا يمكن أن نفترض أنك ستجدها مليئة بنقاط القوة ،

إذا كنت أميناً وصادقاً في رؤيتك لنفسك، فالضعف صفة بشرية لا يمكن أن يخلو منها إنسان ولكل منا نقاط ضعفه وقوته، إنكار نقاط الضعف والتظاهر بالقوة المطلقة هو من علامات ضعف الثقة بالنفس.

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