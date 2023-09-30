مهارات في تنمية الذات.. شحن الإرادة لبلوغ مفاتيح السعادة

بقدر قدرتك على كبح جماح أهوائك ورغباتك، والتزامك بوعودك وارداتك الثابتة. تخلق لك قوى خارقة تمكنك من تحقيق أهدافك، كما أن تمتعك بإرادة قوية وصلبة ليست صعبة. كما يخيّل للبعض، فهذه هي المزايا تخلق لك تلك الإرادة القوية التي تمكنك من تحقيق أهدافك، والتي نحصرها في الأتي:

الابتسام

لن تصدق أن مجرد أن تعتاد على الابتسام يومياً، أو مساعدة الآخرين على الابتسام، وتحسين مزاجك مما يحقق لك مرونة. ويعزز رغبتك في الحياة، ويخلق لك إرادة قوية ورغبة في تحقيق حياة أكثر سعادة.

رسائل التذكير

كبح الرغبات والشهوات أمر قد يبدو صعباً، فمن الصعب جدا مقاومة أهوائك سواء كنت ترغب في خفض وزنك أو حتى ادخار مبلغ من المال. أو الانتظام في التمارين الرياضية، وبالرغم من أنك تبدأ في الالتزام فعلياً إلا أن أمراً ما يجعلك تنسى أو تتهاون مع نفسك. ولذا سيكون من الجيد أن تكتب لنفسك رسائل تذكير سواء على جهازك الذكي أو حتى على بطاقات تعلقها في أماكن مرئية بالنسبة لك.

تناول الطعام

هل تعلم أن تناول الطعام بإمكانه أن يشحن إرادتك ويمدك بالقوة، ومعه تناسى أنك ضمن حمية غذائية صارمة أو لا. لأنه بإمكانك استبدال الأطعمة كثيرة الملح أو السكريات بأخرى صحية وتتماشى مع حميتك الغذائية. ومن هذه الأطعمة البروتينات بكافة أشكالها والتي من شأنها أن تعادل نسبة الجلوكوز في الجسم. وتحسن حالتك الذهنية وبالتالي تتمكن من السيطرة والتحكم في انفعالاتك وتقوية إرادتك.

التسامح مع نفسك

مشاعر الندم والحسرة تضعف إرادتك وتجعلك غير قادراً عل استكمال حياتك، لذا عليك أن تتسامح مع نفسك وتتخلص من الذكريات السيئة ومن كل ما يقلل من اعتزازك بنفسك. عليك أن تتعلم كيف تغفر زلاتك وهفواتك، وذلك من خلال تدريب النفس على النسيان والبدء من جديد.

الالتزام

تعكس قدرتك على الالتزام تجاهأمر معين، قوة إرادتك بشكل عام، وحتى تقوي من إرادتك عليك أن تعود نفسك. على الالتزام بالمواعيد، بالوعود، بالاتفاقات حتى لو رفضت ذلك فيما بعد. عليك أيضاً أن تصدر قرارات بشأن كل أمر من أمور حياتك ولا تتراجع عن قرارك بسهولة أبداً، إذا أردت أن تتمتع بإرادة صلبة وطموحات لا تخيب.