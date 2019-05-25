«مهبول» يقتل عمه وقريبه بمنجل ثم يلوذ بالفرار في الطارف

الجريمة المزدوجة شهدتها قرية برجيلات في عين كرمة

اهتزت، أمس، قرية برجيلات التابعة إقليميا إلى إقليم بلدية عين كرمة الحدودية في ولاية الطارف، على وقع جريمتي قتل بشعتين، راح ضحيتها شخصان، وكان فيها الجاني هو أحد أقاربهما.

وحسب مصادر محلية تحدث لـ«النهار» عن فصول وأطوار ما حدث من جريمة، فإن الضحيتان وهما المدعوان «ب.مصطفى» و«غ.كيلاني» .

ويعدان قريبان للجاني، كانا لحظة ارتكاب الجريمة منهمكين في عملهما بالحقل في رعي الأغنام.

في لحظة من اللحظات انقض عليهما قريبهما الذي يعاني من مرض عقلي، حيث كان يحمل بيده منجلا يدويا، وراح يجهز بواسطته على عمه، قبل أن ينتقل إلى قريبه الثاني.

وقد تدخلت عناصر الحماية المدنية لنقل جثتي الضحيتين إلى مستشفى بوحجار، بعد معاينة مسرح الجريمة من طرف وكيل الجمهورية لدى محكمة بوحجار.

وفتح تحقيق جنائي من طرف مصالح الدرك الوطني حول أسباب وقوع الجريمة. ولازال لحد الآن الجاني مرتكب الجريمة في حالة فرار ويتم البحث عنه لتوقيفه مع العلم أنه يبلغ من العمر 47 سنة.

وعلمت «النهار» من محيط الحادث أن عائلة الجاني وسكان القرية لطالما طالبوا بنقل الشخص المريض عقليا إلى مستشفى.

خاص كونه يتميز بسلوك عنيف وعدواني وحذروا من ارتكاب جرائم مباغتة، وهو ما حدث أمس.