دعا المدرب “عبد الرحمان مهداوي”، السلطات العليا الى التدخل لحل أزمة الرياضة الأكثر شعبية في الجزائر واتخاذ القرارات اللازمة.

ونزل “مهداوي” ضيفا على منتدى جريدة “المجاهد” صباح اليوم الأحد، رفقة المدرب الأسبق للمنتخب الوطني “عبد الحميد زوبا”.

وتحدث الرجلان عن شؤون الكرة المستديرة في الجزائر، وعن مشاكلها وحاولا إعطاء بعض الحلول كما انتقدا مسؤولي “الفاف”.

وقال مدرب المنتخب العسكري سابقا: “يجب أن تتدخل الدولة بقرار رئاسي لتوقيب البطولة 8 سنوات ونبني كرتنا من جديد”.

وأضاف: “سيفتح باب المشاكل في المنتخب لو يتم ابعاد اللاعبين.. إنه قرار خاطئ”.

وتابع: “لإحداث ثورة في كرة القدم والنهوض بها يجب أن تكون هذه الثورة في البطولة وليس المنتخب”.

وانتقد مهداوي سياسة رئيس “الفاف” خير الدين زطشي، باعتماده على مدرب أجنبي وتهميش المدرب المحلي.

وقال في هذا الشأن:”المدرب المحلي لديه امكانيات ولكن بسياسة المسؤول أصبح مهمشا ومحقورا، وجدوا الأموال جلبوا مدربا أجنبيا”.

تعرّف على موقع “النهار”

موقع “النهار أون لاين” هو موقع إخباري جزائري يهتم بالشؤون الوطنية والمحلية وحتى الدولية في كل المجالات، بصفة دورية وآنية ومستمرة.

يعتبر موقع “النهار أون لاين” موقعًا تابعًا لمجمّع “النهار” الإعلامي الذي يظم قناة “النهار الإخبارية” وجريدة “النهار الجديد” و”إذاعة شمس” على النت.

يتميز موقع “النهار أون لاين” بالنشر الفوري والآني للأخبار، مع التحري الكبير لمصداقية الأخبار والأحداث المنشورة من طرفنا.

يحرص الموقع على التحري في مصدر الخبر قبل بثّه، وفي حال حصول تطور يتم تحديثه بمقالات جديدة تتضمّن كل التفاصيل والتطورات.

يعمل موقع “النهار أون لاين” من دون انقطاع، ويضمن طاقمه الأخبار على مدى 24 ساعة، إضافة إلى تحديث الأخبار والمتابعة الدقيقة والشاملة.

يسمح الموقع “النهار أون لاين” بمتابعة كل الأخبار التي تنفرد بها قناة “النهار”، ونقل كل التقارير والروبورتاجات التي تعدها القناة.

يعتبر الموقع من أبرز المواقع، ويحظى بنسب متابعة قياسية بفضل شبكة المراسلين التي تنشط عبر كامل التراب الجزائري.

يتابع موقع الأحداث الطارئة ببث مباشر عبر صفحة “النهار” على “الفايسبوك” و“تويتر”، ويتيح لكم متابعة الأحداث لحظة بلحظة.

الموقع يحتوي على أقسام تسمح لمختلف القرّاء بتتبع المحتوى المراد الاطلاع عليه من سياسة واقتصاد وثقافة ورياضة ومتفرّقات.

يسمح الموقع بتقديم استفتاءاتكم حول مواضيع الساعة من خلال ركن “الاستفتاء” الذي يكون موضوعه متزامنًا مع الحدث.

يتواجد موقع “النهار أون لاين” على مواقع التواصل الاجتماعي، ويحظى بمتابعة عالية فاقت الخمسة ملايين مشترك على “الفاييسبوك” وعلى “التويتر”.

يتيح الموقع الإلكتروني لمتابعيه إمكانية مشاركتهم بفيديوهات لأحداث عايشوها وإرسالها للموقع عبر رقم “الواتساب”.