مهدري طاهارت: “أنا فخور وسعيد بالعودة إلى المنتخب الوطني”

نشر اللاعب الدولي الجزائري مهدي طاهارت تغريدة على صفحته الرسمية بشبكة التواصل الإجتماعي “تويتر” عبر من خلالها عن سعادنته بعودته إلى صفوف المنتخب الوطني.

وإلتحق مدافع نادي لانس الفرنسي بأرض الوطن صبيحة اليوم الإثنين للمشاركة في تربص المنتخب الوطني الذي ينطلق اليوم بمركز تحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى إستعدادا لمواجهة منتخب غامبيا يوم 08 سبتمبر الجاري.

ونشر طاهرات تغريدة على صفحته الرسمية على تويتر قائلا: ” أنا فخور وسعيد جدا بعودتي إلى المنتخب الوطني”.