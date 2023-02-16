مهدي النفطي :”الداربي المغاربي سيكون في مستوى تطلعات الجماهير”

أكّد مدرب الوداد البيضاوي مهدي النفطي أنه يسعى لقيادة لاعبيه للعودة بنتيجة ايجابية من الجانب خلال مواجهة المستضيف شبيبة القبائل.

وقال مهدي النفطي خلال الندوة الصحفية التي عقدها بملعب 5 جويلية الأولمبي “نسعى للفوز بالمباراة، والعودة بالنقاط الثلاث. استخلصنا تجربة جيّدة في مونديال الأندية رغم الخسارة أمام الهلال السعودية، التجربة تبقى رائعة و أقصينا في الدقائق الأخيرة”.

كما أضاف النفطي “لأول مرة سيلعب بعض اللاعبين مباراتهم في الجزائر. المباراة بين الأشقاء”.

وختم النفطي “الكرة في المغرب العربي تعتبر واجهة الكرة الإفريقية عامة والداربي المغاربي سيكون عند حسن ظن الجميع وتطلعات الجماهير”.

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