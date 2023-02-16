مهدي النفطي: “تنتظرنا مواجهة صعبة أمام شبيبة القبائل”

اعترف مدرب فريق الوداد المغربي، مهدي النفطي، بصعوبة المواجهة التي تنتظرهم أمام شبيبة القبائل، في رابطة أبطال إفريقيا.

وصرح النفطي لتلفزيون “النهار”: “سنخوض مباراة صعبة في مواجهة فريق شبيبة القبائل الذي عاد بالتعادل من أنغولا”.

كما أضاف مدرب الوداد: “رغم أن الشبيبة لا تتواجد في أحسن أحوالها في البطولة إلا أنها تملك امكانيات جيدة”.

وتابع مهدي النفطي: “كوننا حامل اللقب وندافع عن ألوان الوداد، نحن مجبرون على الفوز بكل مبارياتنا، وسنعمل المستحيل من أجل ذلك”.