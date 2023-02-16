مهدي النفطي: “تنتظرنا مواجهة صعبة أمام شبيبة القبائل”
بقلم كريم تيغرمت
اعترف مدرب فريق الوداد المغربي، مهدي النفطي، بصعوبة المواجهة التي تنتظرهم أمام شبيبة القبائل، في رابطة أبطال إفريقيا.
وصرح النفطي لتلفزيون “النهار”: “سنخوض مباراة صعبة في مواجهة فريق شبيبة القبائل الذي عاد بالتعادل من أنغولا”.
كما أضاف مدرب الوداد: “رغم أن الشبيبة لا تتواجد في أحسن أحوالها في البطولة إلا أنها تملك امكانيات جيدة”.
وتابع مهدي النفطي: “كوننا حامل اللقب وندافع عن ألوان الوداد، نحن مجبرون على الفوز بكل مبارياتنا، وسنعمل المستحيل من أجل ذلك”.
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