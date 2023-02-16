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الرياضة

مهدي النفطي: “تنتظرنا مواجهة صعبة أمام شبيبة القبائل”

بقلم كريم تيغرمت
مهدي النفطي: “تنتظرنا مواجهة صعبة أمام شبيبة القبائل”
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اعترف مدرب فريق الوداد المغربي، مهدي النفطي، بصعوبة المواجهة التي تنتظرهم أمام شبيبة القبائل، في رابطة أبطال إفريقيا.

وصرح النفطي لتلفزيون “النهار”: “سنخوض مباراة صعبة في مواجهة فريق شبيبة القبائل الذي عاد بالتعادل من أنغولا”.

كما أضاف مدرب الوداد: “رغم أن الشبيبة لا تتواجد في أحسن أحوالها في البطولة إلا أنها تملك امكانيات جيدة”.

وتابع مهدي النفطي: “كوننا حامل اللقب وندافع عن ألوان الوداد، نحن مجبرون على الفوز بكل مبارياتنا، وسنعمل المستحيل من أجل ذلك”.

رابط دائم : https://nhar.tv/acE0F
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