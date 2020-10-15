مهدي جيانين يمدد عقده مع سوشو

مدد الدولي الجزائري مهدي جيانين حارس مرمى نادي سوشو الفرنسي، عقده مع الفريق هذا الصيف إلى غاية 2023.

وأعلن نادي سوشو، اليوم الخميس، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، عن تمديد حارسه جيانين، لعقده مع الفريق لمدة موسمين.

وجاءت هذه الخطوة، بعد اقتناع مسؤولي نادي سوشو، بمستوى الحارس الدولي الجزائري، ورغبتها في الاستفادة أكثر من خبرته في البطولة الفرنسية.

يذكر أن مهدي جيانين (29 عاما)، كان قد التحق بنادي سوشو، في جانفي 2020، لمدة موسم ونصف، قبل أن يمدد عقده إلى غاية 2023.