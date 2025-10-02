مهدي دورفال: “الانضمام إلى المنتخب الجزائري فخر كبير وشرف عظيم لي”

أبدى مهدي دورفال، لاعب نادي ليل الفرنسي، فخره واعتزازه الكبيرين بعد تلقيه أول دعوة رسمية من الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش للانضمام إلى قائمة المنتخب الجزائري المعنية بالجولتين الأخيرتين من تصفيات كأس العالم 2026.

وعبّر الظهير الواعد عن مشاعره عبر صفحته الرسمية على إنستغرام، إذ كتب: “فخر كبير وشرف عظيم لي أن أتلقى أول دعوة للانضمام إلى المنتخب الجزائري لتصفيات كأس العالم… تحيا الجزائر”.

كما نشر دورفال، صورة له بقميص المنتخب الوطني مرفقة بعبارة “الحمد لله”. إلى جانب قائمة اللاعبين التي أعلن عنها بيتكوفيتش اليوم الخميس، في إشارة واضحة إلى حماسه الكبير لبدء مشواره الدولي مع “الخضر”.

وينتظر أن يخوض دورفال أول تجربة له مع “محاربي الصحراء” خلال المواجهتين المرتقبتين أمام الصومال وأوغندا. وسط آمال كبيرة من الجماهير بأن يشكّل إضافة نوعية للخط الخلفي.