مهدي رابحي رئيسا جديداً لشباب بلوزداد خلفا لمحمد بن الحاج

أعلن مجمع مدار المالك الرسمي لأسهم نادي شباب بلوزداد، اليوم الإثنين، عن إنهاء مهام رئيس مجلس إدارة الفريق محمد بن الحاج وتعويضه بعضو مجلس الإدارة مهدي رابحي.

وحسب بيان الصحفة الرسمية لمجمع مدار على الفايسبوك، تم اليوم الإثنين، إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة الرياضية ذات الأسهم شباب بلوزداد.

وأوضح البيان، أنه تم إنهاء تفويض محمد بن الحاج كرئيسا لمجلس إدارة الشركة الرياضية ذات الأسهم شباب بلوزداد ، ممثلا لمجمع مدار .

وتم انتخاب عضو مجلس إدارة الشركة الرياضية ذات الأسهم شباب بلوزداد مهدي رابحي رئيسا لمجلس الإدارة خلفا لمحمد بن الحاج.

وذلك بعد اجتماع أعضاء مجلس إدارة الشركة ذات أسهم شباب بلوزداد.