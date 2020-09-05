مهدي رحال لـ”لنهار اونلاين”: كناس تعتمد نظام التصريح بـ”المالادي” عن بعد

كشف مدير وكالة الموظفين التابعة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، أنه سيتم الاعتماد على التصريح بالعطل المرضية عن بعد.

وأفاد مهدي رحال، لـ”النهار”، أن العملية تأتي لتجسيد مخطط عمل الصندوق بعنوان العصرنة وتبسيط الإجراءات الإدارية لتحسين الخدمة العمومية.

واستطرد “تم إدراج خدمة رقمية جديدة تتعلق بإمكانية التصريح بالعطلة المرضية عبر الأنترنت بواسطة الفضاء الرقمي الهناء، عبر الرابط https://elhanaa.cnas.dz“.

وأوضح رحال أن ذلك يتم من خلال تدوين المعلومات بهذا الفضاء ونسخ ورقمنة الشهادة المرضية للتوقف عن العمل.

ويمكن تحميل وطبع وثيقة التصريح بالعطلة المرضية عبر الإنترنت، وبذلك يكون قد صرح بها عن بعد دون التنقل لمركز الانتساب.

ويتم هذا في الآجال القانونية المحددة من طرف الصندوق أي في 48 سا التي تلي توقف المعني عن العمل.

كما يمكن للمؤمن -حسب المتحدث- الاطلاع على خطوات التصريح بالعطلة المرضية عبر الانترنت بمنصة التواصل الاجتماعي الخاصة بالوكالة، وفضاء الهناء.