مهدي زرقان يظهر لأول مرة بألوان الخضر

ظهر الوافد الجديد للمنتخب الوطني، مهدي زرقان، لأول مرة بألوان المنتخب الوطني، والذي إنطلق تربصه في النمسا، اليوم الإثنين.

وشارك متوسط ميدان نادي بوردو، مُحبيه على مواقع التواصل الإجتماعي، صورة له بألوان بزي مُحاربي الصحراء، من مقر إقامتهم.

وكتب صاحب الـ21 عاما من على حسابه الرسمي في “إنستغرام” :”الحمد لله وصلت الى التربص في أحسن الظروف”.

يُذكر بأن هذه أول مرة يتواجد فيها لاعب نادي بوردو مع أبطال إفريقيا، ليكون أبرز مُفاجآت قائمة بلماضي لمواجهة نيجيريا والمسكيك.

ويُرتقب أن ينال زرقان فرصة إظهار مؤهلات في أحد المُبارتين، خاصة وأنه ينشط في نفس منصب عدلان قديورة.

يُشار بأن الأفناك سيُلاقون نيجيريا في التاسع من الشهر الجاري بالنمسا، على أن ينتقلو لهولندا لتحدي المكسيك يوم 13.