مهدي زرقان يكشف سبب تفضيله للخضر على حساب المغرب

كشف الدولي الجزائري، مهدي زرقان، لاعب نادي بوردو، بأن الجامعة الملكية لكرة القدم، حاولت خطفه من الجزائر، ولكن رده جاء سلبيا، بإعتباره كان يضع الخضر كخيار أول ووحيد بالنسبة له، وهذا منذ طفولته.

وتحدث متوسط الميدان الصاعد لموقع “لاغازات دو فيناك :”لقد تلقيت إتصالا من المغرب، ولكن موقفي كان واضحا، لقد كنت حالما بتمثيل الجزائر، منذ أن كنت في التاسعة من عمري، وتمكنت من تحقيق هذا الحلم أخيرا، وأنا فخور بذلك”.

وواصل في سياق مُتصل :”لدي أخ صغير إختار المغرب، ولكن بالنسبة لي الجزائر كانت أولوية وهدفا وصلت إليه أخيرا مع جمال بلماضي”.