مهدي سديرة.. حافظ القرآن يحصل على “الباك” بمعدل 15.50 في تبسة

تمكن التلميذ مهدي سديرة الحافظ لكتاب الله والمتميز بإمامة المصلين مسجد أنس بن مالك وسط مدينة تبسة في صلاة التراويح.

من الحصول على شهادة البكالوريا بمعدل 15.50 شعبة علوم تجريبية.

وقد تميزت الدقائق الأخيرة قبل فتح الموقع بحالة من الترقب ليتم في الاخير قراءة خبر النجاح ليعبر الجميع عن سعادتهم.

وكان من بين الحضور افراد عائلته وأصدقائه والإمام الشيخ الزين قريب الذي أشرف على تدريسه القرآن.

وشجعه ليكون من بين اصغر الأئمة في الولاية يقومون بإمامة الناس في شهر رمضان.

وعبر مهدي الذي أهدى نجاحه إلى والديه اللذين سهرا على تكوينه وقاما بتشجيعه ليكون من الاوائل.

وذلك من خلال توفير كل الإمكانات مع مرافقته معنويا وزرع الثقة في نفسه.

عن عميق فرحته وارتياحه للنتيجة المحققة متمنيا الذهاب بعيدا في مستقبله بدراسة ما يرغب فيه.