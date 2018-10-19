مهدي عبيد: “أنا مشجع كبير لريال مدريد”

أجاب اللاعب الجزائري “مهدي عبيد” نجم نادي “ديجون” عن أسئلة مشجعي الفريق الفرنسي في مواقع التواصل الإجتماعي أين صرح أنه مشجع لنادي “ريال مدريد”.

وقال مهدي عبيد: “كنت دائما مشجعا كبيرا لنادي ريال مدريد وحتى ليفربول، لذلك هذه هي الأأندية الحلم بالنسبة لي”.

وأضاف: “نهدف بطبيعة الحال للبقاء في الليغ 1 ولم لا احتلال مركز ضمن العشر الأوائل، الموسم سيكون صعب وعلينا تقديم أفضل أداء لنا”.

وتابع: “على الصعيد الشخصي ليس لدي أهداف محددة كل ما أريده تقديم أداء مميز ولم لا تسجيل بعض الأهداف ومنح كرات حاسمة لكن الاهم هو تحقيق الانتصارات”.