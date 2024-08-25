مهدي عبيد يلتحق بسعيود في الدوري السعودي

التحق الدولي الجزائري، مهدي عبيد، رسميا بنادي الرائد، الناشط في دوري “روشن” السعودي.

وأعلن الرائد، اليوم الأحد، عن تعاقده مع عبيد، قادما من نادي باشاك شهير التركي، الذي خاض معه الموسم الماضي 20 مباراة، سجل خلالها 3 أهداف وصنع آخرا.

وسيلعب بذلك، صاحب الـ 32 عاما، إلى جانب مواطنه ونجم نادي الرائد أمير سعيود.

وقبل التحاقه بالدوري السعودي، حمل عبيد، الوان العديد من الأندية، وهو الذي تدرج في لانس الفرنسي، قبل أن يلتحق برديف نيوكاسل الانجليزي، سنة 2011.

ولعب موسم 2012-2013 في نادي جونسون الاسكتلندي، ومن ثم إلى باناتينايكوس اليوناني، ليعود موسم 2014-2015 إلى نيوكاسل، رفقة الأكابر.

لكنه غادر سريعا مجددا نحو باناتينايكوس، الذي لم يلعب له سوى موسما واحدا. وفي صيف 2016 انضم إلى ديجون الفرنسي، إلى غاية 2019 أين غادر إلى نانت.

قبل أن تبدأ مسيرته في الدوريات العربية، ما بين 2020 و2022، بألوان نادي النصر الإماراتي. ومواطنه خوركفان موسم 2022-2023، قبل أن ينضم الموسم المنقضي إلى باشاك شهير التركي.