مهدي ليريس عرضة للانتقادات في إيطاليا

تعرض الدولي الجزائري، ولاعب نادي سامبدوريا الإيطالي، مهدي ليريس، لانتقادات لاذعة، بسبب عدم مساهمته في الأهداف خلال الموسم الجاري، بالرغم من مشاركته باستمرار في لقاءات الفريق.

وشارك ليريس، إلى حد الآن في 24 مباراة مع ناديه بين “السيري أ” والكأس، جامعا 1671 دقيقة، ولم ينجح خلالها في تسجيل أي هدف، فيما اكتفى بتقديم تمريرة حاسمة واحدة، كانت في الجولة الـ 9 من الكالتشيو، أمام بولونيا يوم الـ 8 أكتوبر الماضي.

وانتقد موقع “كلوب دوريا 46” المقرب من نادي سامبدوريا، اعتماد المدرب الصربي ديان ستانكوفيتش، على الدولي الجزائري باستمرار، بالرغم من أرقامه السلبية.

كما أوضح المصدر نفسه، بأن لاعب الجناح، فشل في أن يكون حاسما من حيث الأهداف أو التمريرات.