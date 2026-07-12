مهدي مرغم ينضم إلى داندي يونايتد الاسكتلندي بعقد لموسمين

أعلن نادي داندي يونايتد الاسكتلندي، اليوم، تعاقده رسميًا مع المهاجم الجزائري مهدي مرغم بعقد يمتد لموسمين، وذلك عقب نهاية مشواره مع نادي باستيا الفرنسي الناشط في دوري الدرجة الثانية.

ويعود مرغم، اللاعب السابق لشبيبة القبائل، إلى الواجهة الأوروبية من بوابة الدوري الاسكتلندي الممتاز، حيث سيحمل القميص رقم 7 مع فريقه الجديد، في خطوة تعكس الثقة الكبيرة التي يضعها النادي في إمكانياته.

ورحب داندي يونايتد بوافده الجديد عبر منصاته الرسمية، ونشر صورًا لمرغم بقميص الفريق، معربًا عن تطلعه لأن يشكل إضافة هجومية قوية خلال الموسم الكروي 2026-2027.

وقال النادي في بيان رسمي: “يسر داندي يونايتد الإعلان عن التعاقد مع مهدي مرغم بعقد لمدة عامين، بعد رحيله عن باستيا الفرنسي”، مضيفًا أن انضمام اللاعب يبقى مرهونًا بالحصول على موافقة الاتحاد الاسكتلندي لكرة القدم واستكمال إجراءات التصريح الدولي.