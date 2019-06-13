مهدي مصطفى: “إفريقيا صعبة لكن مواهب لاعبينا بإمكانها صنع الفارق”

تحدث الدولي الجزائري مهدي مصطفى، عن صعوبة المنافسة الإفريقية، مبرزا في ذات الوقت قدرة لاعبي الخضر على صنع الفارق بمواهبهم.

وصرح مهدي مصطفى، في حوار لموقع “فوت ميركاتو”: “في إفريقيا الأمور صعبة، هناك منتخبات جد قوية من الجانب البدني”.

وأضاف: “هناك عدة مواهب في المنتخب الوطني، لا أدري إن كان هذا كافيا، لكن ربما بإمكانها هذه المواهب صنع الفارق، وآمل أن يذهبوا إلى أقصى حد ممكن”.

يذكر أن مهدي مصطفى، سبق له المشاركة رفقة المنتخب الوطني، في كأس أمم إفريقيا 2013، والتي احتضنتها جنوب إفريقيا.