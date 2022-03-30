إعــــلانات
الرياضة

مهدي مصطفى: “جد حزين من أجل اللاعبين والشعب الجزائري”

بقلم كريم تيغرمت
مهدي مصطفى: “جد حزين من أجل اللاعبين والشعب الجزائري”
  • 77
  • 0

أبدى الدولي الجزائري الأسبق، مهدي مصطفى، دعمه الكبير للاعبي المنتخب الوطني، بعد فشلهم في بلوغ مونديال قطر 2022.

ونشر مهدي مصطفى، تغريدة عبر حسابه الخاص على “تويتر”، قال فيها: “حزين جدا جدا من أجل اللاعبين والشعب الجزائري”.

كما أبدى اللاعب الأسبق للخضر، ثقته في قدرة المنتخب على العودة بقوة، مضيفا: “سنعود بقوة أكبر”.

وختم مهدي مصطفى، تغريدته بتوجيه التهنئة لمنتخب الكاميرون، بتأهله لنهائيات كأس العالم 2022 بقطر.

رابط دائم : https://nhar.tv/BkIjN
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر