مهدي مصطفى: “جد حزين من أجل اللاعبين والشعب الجزائري”

أبدى الدولي الجزائري الأسبق، مهدي مصطفى، دعمه الكبير للاعبي المنتخب الوطني، بعد فشلهم في بلوغ مونديال قطر 2022.

ونشر مهدي مصطفى، تغريدة عبر حسابه الخاص على “تويتر”، قال فيها: “حزين جدا جدا من أجل اللاعبين والشعب الجزائري”.

كما أبدى اللاعب الأسبق للخضر، ثقته في قدرة المنتخب على العودة بقوة، مضيفا: “سنعود بقوة أكبر”.

وختم مهدي مصطفى، تغريدته بتوجيه التهنئة لمنتخب الكاميرون، بتأهله لنهائيات كأس العالم 2022 بقطر.