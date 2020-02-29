مهدي مصطفى: “لو كنت مدربا لكان سليماني دائما في تشكيلتي الأساسية”

أثنى الدولي الجزائري السابق مهدي مصطفى، على مواطنه إسلام سليماني، مهاجم وناكو، واصفا إياه بالمقاتل الذي يحب دائما الفوز.

وصرح مهيد مصطفى، لموقع “فرانس فوتبول” الفرنسي: “مقاتل يحب الفوز، هذا أول شيء يبادرني عند التفكير في سليماني”.

وأَضاف: “التحقنا في وقت واحد بالمنتخب الوطني، وهو يعتبر منتوج جزائري 100%، مرتبط جدا بالجزائر وقريب من الشعب”.

وتابع: “من الجانب الكروي، هو مقاتل، ويملك صفات اللاعب الذي نحبه في الجزائر، لأنه احتفظ بشخصيته، رغم المستوى الذي بلغه”.

وأردف مهدي مصطفى: “لو كنت مدربا، لتواجد سليماني دائما في تشكيلتي الأساسية، وأبني تشكيلتي عليه، أدرك أنه يمكنني الإعتماد عليه”.