مهدي مصطفى: “نعيش أوقات صعبة وعلينا البقاء في بيوتنا”

وجّه الدولي السابق، “مهدي مصطفى”، رسالة للشعب الجزائري بعد تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وقال “مهدي مصطفى” في تصريحات لموقع الفاف: “هذا وقت معقد لكن علينا أن نبقى في منازلنا وأن نحمي أحبائنا”.

وأضاف: “بمساعدة الله يمكننا الخروج من الأزمة، ومن المهم البقاء في المنازل ولا داع للخروج إلا للضرورة”.

يذكر أن العديد من لاعبي الخضر الحاليين أو السابقين طالبوا الشعب الجزائري بضرورة البقاء في المنازل حتى لا يتفشى فيروس “كورونا”.