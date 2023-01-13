مهدي مصطفى يبدي دعمه لبوقرة وأشباله في الشان

عبّر الدولي الجزائري الأسبق، مهدي مصطفى، عن دعمه الكبير لزميله الأسبق مجدي بوقرة، وأشباله في بطولة الشان.

ونشر مهدي مصطفى، اليوم الجمعة، تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر” قال فيها: “وراء الخضر، وأخي مجيد بوقرة.. شان 2023”.

كما جاءت هذه الالتفاتة من الدولي الجزائري الأسبق، قبل ساعات قليلة عن المباراة الافتتاحية لبطولة الشان الجارية بالجزائر.

يذكر ان المنتخب الوطني للمحليين، يواجه اليوم الجمعة، نظيره الليبي، في افتتاح بطولة كأس أمم إفريقيا للمحليين.