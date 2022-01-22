مهدي مصطفى يبدي دعمه للخضر بعد الإقصاء من “الكان”
بقلم النهار أونلاين
جدد الدولي الجزائري السابق مهدي مصطفى، دعمه للاعبي المنتخب الوطني، بعد اقصائهم المر من كأس أمم إفريقيا بالكاميرون.
ونشر مهدي مصطفي، تغريدة عبر حسابه الرسمي، قال فيها: “من الصعب تقبلها، لكن أحيانا كرة القدم تكون قاسية”.
كما أضاف الدولي الجزائري الأسبق: “مع إخوتي في السراء والضراء، وأن شاء الله سنعود بقوة”.
وجاءت هذه الخرجة من مهدي مصطفي، بعد إقصاء المنتخب الوطني من الدور الأول لكأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون
Difficile à digérer mais parfois le football peut être cruel.avec les frères dans les bons comme dans les mauvais moments💪💪on reviendra plus fort inchallah 🇩🇿💚🤍🇩🇿🙌🏽
— Mehdi Mostefa (@MMostefa14) January 20, 2022
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