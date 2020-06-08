مهدي مصطفى يجدد عقده مع بيزيي

جدّد الدولي الجزائري مهدي مصطفى، عقده مع ناديه أف سي بيزيي الفرنسي، لموسم آخر، رغم سقوط هذا الأخير للقسم الرابع الفرنسي.

وصرح مهدي مصطفى في هذا الخصوص: “بالنسبة لي البقاء في بيزيي كان أمرا واضحا، لم أتقبل ما حدث الموسم المنصرم، أين شعرت بطعم الفشل”.

وأضاف: “بقيت على اتصال مع رئيس الفريق والمدرب، خلال فترة الحجر، أين تحدثنا كثيرا، وأنا أؤمن بقوة في قدرة الفريق على تحقيق الصعود، وأود المشاركة في ذلك”.

وتابع مهدي مصطفى (36 عاما): “بطريقة ما أشعر بالدين اتجاه الفريق، أشكر الرئيس على استثماره، وتصميمه على انقاذ ناديه، معا نذهب بعيدا”.