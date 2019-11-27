مهدي مصطفى يدعم بن زيمة لتمثيل الخضر

أبدى الدولي الجزائري السابق مهدي مصطفى، دعمه لطلب نجم ريال مدريد الإسباني، كريم بن زيمة، الراغب في المشاركة رفقة منتخب آخر.

ونشر مهدي مصطفى، تغريدة عبر حسابه الخاص على “تويتر”، جاء فيها: “سيكون أمر جيد السماح لبن زيمة بالمشاركة مع منتخب آخر، أول هذا”.

وأرفق الدولي الجزائري السابق تغريدته هذه، بعلم الجزائر، في إشارة منه لإمكانية اختيار بن زيمة، اللعب للمنتخب الجزائري.

يذكر أن كريم بن زيمة، طالب الإتحاد الفرنسي لكرة القدم، بالسماح له بالمشاركة رفقة منتخب آخر، بالنظر لعدم استدعائه للمنتخب الفرنسي، منذ فترة طويلة.