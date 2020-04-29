مهدي مصطفى يضع أقمصته في المزاد للمساهمة في التصدي لكورونا

قام الدولي الجزائري السابق مهدي مصطفى، قائد نادي بيزيي الفرنسي، بمبادرة خيرية، للمساهمة في مكافحة فيروس كورونا.

وقرر مهدي مصطفى، وضع مجموعة معتبرة من أقمصته، بألوان مختلف الأندية التي لعب لها خلال مشواره الكروي، للبيع في المزاد.

وبالإضافة لأقمصته الخاصة، كشف مصطفى، أنه سيضع أيضا القميص الذي منحه اياه النجم ابراهيموفيتش، عندما كان لاعبا في البي أس جي، في هذا المزاد.

وأوضح اللاعب السابق للخضر، أن عائدات هذه الأقمصة، ستكون هبة لمستشفى بيزيي بفرنسا، كمساهمة منهم في مكافحة كورونا.

وقال مهدي مصطفى في هذا الخصوص، عبر مواقع التواصل الإجتماعي: “هذه الأقمصة تبقى مجرد معدات، من يستحقون الشكر الحقيقي هم الأطباء”.

يذكر أن مهدي مصطفى، حمل ألوان العديد من الأندية، على غرار كل من أجاكسيو، لوريون، باستيا، وغيرها من الأندية.