مهدي مصطفى يهنئ الخضر 

هنأ الدولي الجزائري السابق، مهدي مصطفى المنتخب الجزائري، بعد فوزه الأخير أمام مالي، وتمكنهم من مواصلة نتائجهم الإيجابية.
ونشر مصطفى، تغريدة عبر حسابه الخاص على “تويتر“، قال فيها: “هنيئا على هذه السلسلة من اللانتصارات”.
وأضاف الدولي الجزائري السابق: “فخور جدا بحمل قميص الخضر، ومساندة هذا المنتخب، هنيئا لهذا الشعب الرائع ولدعمه المطلق”.
Je la refais du coup🤣bravo pour cette série d’invincibilité💪. Très fier d’avoir porté se maillot,de soutenir cette équipe🇩🇿💚🤍et bravo à ce peuple magnifique et ce soutient indéfectible 😘🙌🏽
— Mehdi Mostefa (@MMostefa14) June 7, 2021
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