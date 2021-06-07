مهدي مصطفى يهنئ الخضر 

هنأ الدولي الجزائري السابق، مهدي مصطفى المنتخب الجزائري، بعد فوزه الأخير أمام مالي، وتمكنهم من مواصلة نتائجهم الإيجابية.

ونشر مصطفى، تغريدة عبر حسابه الخاص على “تويتر“، قال فيها: “هنيئا على هذه السلسلة من اللانتصارات”.

وأضاف الدولي الجزائري السابق: “فخور جدا بحمل قميص الخضر، ومساندة هذا المنتخب، هنيئا لهذا الشعب الرائع ولدعمه المطلق”.