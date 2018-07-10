مهدي مُصطفى يرفض الإعتزال ويتجه للعب في اليونان!!

ينوي الدولي الجزائري، مهدي مصطفى سبع، مواصلة مشواره الإحترافي، لموسم إضافي على الأقل، وذلك رغم بلوغه الرابعة والثلاثين من العمر.

ووفقا لتقارير إعلامية يونانية، فإن متوسط الميدان المُخضرم، يتواجد في مُفاوضات مُتقدمة مع “بانيونيوس”، الساعي للإستفادة من خدماته هذه الصائفة.

وأظهر اللاعب الأسبق لـ”أجاكسيو” رغبة للتوجه لبلاد الإغريق، وخوض تجربة هناك، بعد نشاطه الموسم المُنصرم في الدوري القبرصي رفقة “بافوس”.

يُذكر بأن، مهدي مُصطفى بعيد عن “الخضر” منذ مونديال 2014 بالبرازيل، لعدم دخوله في حساباته من أتوا بعد “وحيد حليلوزيتش”.