مهدي وامري: ” والدي فرح كثيرا بإستدعائي للخضر..وأخبر جميع العائلة”

أعرب لاعب المنتخب الوطني لفئة أقل من 20 سنة، مهدي وامري، عن سعادته بعد إستدعائه من طرف المدير الفني للمنتخبات الوطنية بوعلام شارف.

وقدم مهدي وامري سيرته الداتية في حوار أجراه مع الموقع الرسمي للإتحاد الجزائري لكرة القدم قائلا:

” عمري 18 سنة أنشط مع نادي ستاندر دو لياج البلجيكي في منصب مهاجم…أنا أسكن في البليدة طريق محطة القطار…كنت ألعب في جهوي باريس وفي نادي كريتاي، لأمضي بعدها سنة 2017 مع ستاندر دو لياج، وإن شاء الله أقدم مستوى رائع مع المنتخب الجزائري”.

وأضاف: “تلقيت إتصالا من طرف المدرب شارف الذي عرض علي الإلتحاق بالمنتخب الوطني، ووافقت على الفور لأنني كنت أرغب في اللعب للجزائر”.

وأعتبر مهدي وامري أن تقمص ألوان المنتخب الوطني يعتبر تحدي كبير بالنسبة له ولعائلته قائلا:

“يمكن القول أنه تحدي بالنسبة لي، كما أنه يسعدني أن ألعب لمنتخب بلادي، وأنا أعتبره فخر بالنسبة لي وإن شاء الله “فيها خير” فيما يخص المباراة الأولى”.

وأضاف: “والدي من أصول جزائرية، وكان جد سعيد بهذا الإستدعاء، واتصل بكل العائلة المتواجدة في الجزائر من أجل أن يزف لهم هذا الخبر”.