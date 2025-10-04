مهدي وليد يؤكد على انخراط الشباب في ​​​​​​​الفلاحة

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ياسين مهدي وليد، اليوم السبت، على ضرورة عصرنة القطاع الفلاحي وانخراط الشباب في الفلاحة.

وقال الوزير، خلال زيارة عمل وتفقد لولاية غرداية، بمناسبة اليوم الوطني للإرشاد الفلاحي، على دور الشباب في الانخراط في المجال الفلاحي لما له من أهمية في إنعاش حركية القطاع.

مشيرا أنه سيتم استقطاب كفاءات شبابية من خلال إطلاق خلية تحول رقمي بوزارة الفلاحة لجلب الشباب الراغبين في ولوج عالم الفلاحة وهو ما يضمن -كما قال- تحقيق الأمن الغذائي والتحفيز على روح المقاولاتية.

وأوضح مهدي وليد أن أولوية القطاع هي الإسراع في التحول الرقمي الذي بدوره سيساهم في التمكين من رفع الإنتاجية ومضاعفة المجهود. وهو أكبر تحدي في القطاع وأفضل طريق نحو تطوير مجال الفلاحة والتنمية الريفية.

كما أعلن بهذا الخصوص أنه سيتم خلال نهاية شهر أكتوبر تنظيم مؤتمر وطني حول عصرنة قطاع الفلاحة. الذي سيجمع مختصين وفاعلين في القطاع.

كما وعد الوزير، خلال لقاء مع الفلاحين بقاعة محاضرات الغرفة الفلاحية، بوضع نظام معلوماتي وطني موحد. سيمكن من جلب كافة الفلاحين الفاعلين، بالشراكة مع مختلف القطاعات الفلاحية، وهو ما يضمن تطوير قطاع الفلاحة.

واستمع الوزير بالمناسبة الى شروحات مفصلة عن ما تقدمه المنصة الرقمية التابعة لغرفة الفلاحة الوطنية من امتيازات خدماتية متنوعة.

ومن جهة أخرى قام الوزير بتدشين مجمع التبريد والتخزين بطاقة استيعاب تقدر ب 10000 متر مكعب بمنطقة وادي نشو.

وقد استحسن الوزير اعتماد المصالح الفلاحية تلك الأجهزة العصرية التقنية منها والخدماتية المستعملة في المجمع والتي من شأنها المساهمة في تحديث القطاع وتحسين المردودية الاقتصادية.

كما قام بتدشين مقر الغرفة الفلاحية الجديد الكائن بحي بوهراوة بعاصمة الولاية.

وعقد وزير الفلاحة اجتماعا مع رؤساء الوحدات الإنتاجية لشعبة الحليب المتواجدة على مستوي تراب الولاية للاستماع لانشغالاتهم.