مهدّد النساء بـ”لاسيد”: “أعتذر منكن وأطلب من الجزائريين حذف الفيديو” !

جدّد توفيق حميدشي، مهدد النساء الجزائريات برميهم بـ”لاسيد”، في المسيرات السلمية التي تعرفها الجزائر منذ 22 فيفري، اعتذاره.

وأوضح حميدشي الذي أثار جدلا واسعا وسط الرأي العام، في تصريح للنهار، أن كل انسان ليس معصوم من الخطأ.

وأضاف المتحدث، أن نشر فيديو مثل ذلك لا يخدم الوقت والظروف الراهنة للبلاد.

وأشار ، المغترب الجزائري، في بريطانيا، إلى أنه ليس له أي مشكل مع المرأة الجزائرية.

وأفاد حميدشي، أن الفيديو أثّر كثيرا على عائلته وحتى زوجته التي تتواجد على فراش المرض، لأنها خافت على نفسها واولادها.

ووجّه ندائه لأصحاب الصفحات لحذف الفيديو لإطفاء نار الفتنة، كما شكر كل من سانده في محنته.