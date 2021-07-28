مهرب يستعمل زوجته وأمه في تهريب نصف قنطار كيف غرب البلاد!

كان يستقل سيارة فخمة من نوع قولف سيري 7

تمكنت ليلة امس الاول مفرزة للجيش الشعبي الوطني بالناحية العسكرية الثانية في وهران بالتنسيق مع مصالح الجمارك من احباط محاولة لتهريب كمية معتبرة من المخدرات القادمة من المغرب وهذا اثر نصب كمين محكم على طول الطريق الرابط بين ولايتي وهران و عين تموشنت.

تمكنت ليلة امس الاول مفرزة للجيش الشعبي الوطني بالناحية العسكرية الثانية في وهران بالتنسيق مع مصالح الجمارك من احباط محاولة لتهريب كمية معتبرة من المخدرات القادمة من المغرب وهذا اثر نصب كمين محكم على طول الطريق الرابط بين ولايتي وهران و عين تموشنت.

وبعد ورود معلومات جادة حول وجود مخطط تهريب للممنوعات اين لفت انتباه المصالح الأمنية المذكورة سيارة مشبوهة من نوع قولف الجيل السابع لتنتهي تدابير تفتيشها بضبط زهاء 54 كغ من الكيف المعالج مخبأة بإحكام وتبين من التحقيق الأولي أن مهرب البضاعة حاول الافلات من القضبان بادعاء انه في زيارة عائلية مصطحبا معه والدته و زوجته بدافع التمويه.

وبفعل فطنة قوات الجيش تم اجهاض محاولته في المهد اين حول على الجهات الامنية المختصة لمواصلة التحقيق معه في مصدر السموم ووجهتها وهوية باقي شركائه في هذه الصفقة.

من جهة اخرى افاد بيان صادر عن وزارة الدفاع الوطني ان مفارز الجيش الشعبي الوطني مرفوقة بمصالح الدرك الوطني وحرس الحدود نجحت في الحيلولة دون تهريب قنطارين و 73 كلغ والتي كانت بحوزة 8 مهربين الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة فضلا عن اجهاض محاولات اخرى لتهريب و تسويق ازيد من 35 الف قرص مهلوس بنواح عسكرية اخرى وفي اطار محاربة الهجرة السرية عبر البحر لفت ذات البيان الاسبوعي الى توقيف 187 حراق في عمليات متفرقة بسواحل مستغانم وهران تلمسان العاصمة الشلف و عنابة.