مهرجان أسوان لأفلام المرأة يكرم النجمة المصرية دنيا سمير غانم

سيكرم مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، في دورته الخامسة التي تعقد من 20 إلى 26 فيفري المقبل، دنيا سمير غانم.

واعتبر مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، النجمة المصرية دنيا سمير غانم، نموذجاً يمثل إبداع المرأة في حاضر ومستقبل السينما المصرية.

فضلا عن كونها من أهم نجمات جيلها اللاتي قدمن أعمالا مميزة أشاد بها الجمهور والنقاد.

وقال السيناريست محمد عبدالخالق، رئيس المهرجان، إن دنيا سمير غانم واحدة من أهم المواهب الموجودة في السينما المصرية.

وأضاف عبدالخالق، أن أعمال دنيا سمير غانم على الشاشة الفضية كان لها صدى إيجابي على المستوي النقدي.

كما لفتت الأنظار بأدائها المتنوع أمام عدد كبير من نجوم السينما المصرية في أفلام حققت نجاحا تجارياً كبيراً.

يذكر أن مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، سيكرم أيضا في حفل الافتتاح النجمة إلهام شاهين حيث يمنحها جائزة إيزيس للإنجاز.

ويعقد المهرجان بدعم من وزارتي الثقافة والسياحة المصرية، والاتحاد الأوروبي، وبرعاية المجلس القومي للمرأة ومحافظة أسوان ومؤسسة أكت.