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مهرجان أهلليل يختتم طبعته الـ12 ويكرم عائلة الشيخ مولاي تيمي

فن وثقافة
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مهرجان أهلليل يختتم طبعته الـ12 ويكرم عائلة الشيخ مولاي تيمي
بقلم حكيم ش

عرفت ليلة أمس الأحد، الليلة الختامية من فعاليات الطبعة الـ12 للمهرجان الثقافي الوطني “أهلليل”، بإحياء سهرة تراثية متميزة بمسرح الهواء الطلق تيميمون شمال أدرار.

و تميزت هذه السهرة بتقديم روائع  شيقة لقصائد أهلليل المصنف كتراث عالمي غير مادي.

و قد تألقت الفرق المشاركة من مختلف الشرائح و الأصناف في إحياء هذه السهرة في تقديم مجموعة من الوصلات التراثية

التي تحظى بشهرة كبيرة لدى سكان قورارة و الزوار الحريصون على حضور مختلف طبعات المهرجان

على غرار قصائد ” آيما هاما ” و رسول الله ” و ” أدا بيهي” و غيرها من القصائد التراثية الأصيلة، التي مصدر إلهام لعديد الفنانين محليا و وطنيا و عالميا.

وكانت السهرة محطة تكريمية للفرق المشاركة و بعض شيوخ أهلليل كان أبرزها التكريم الذي خصت به محافظة المهرجان

عائلة شيخ أهلليل الراحل مولاي الصديق سليمان المعروف بمولاي تيمي نظير جهوده طيلة حياته في التعريف بتراث أهلليل

و مرافقة الباحثين و المهتمين بهذا الطابع طيلة عقود من الزمن على غرار ما قام به مع الباحث الأكاديمي الراحل مولود معمري.


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