مهرجان أهلليل يختتم طبعته الـ12 ويكرم عائلة الشيخ مولاي تيمي

عرفت ليلة أمس الأحد، الليلة الختامية من فعاليات الطبعة الـ12 للمهرجان الثقافي الوطني “أهلليل”، بإحياء سهرة تراثية متميزة بمسرح الهواء الطلق تيميمون شمال أدرار.

و تميزت هذه السهرة بتقديم روائع شيقة لقصائد أهلليل المصنف كتراث عالمي غير مادي.

و قد تألقت الفرق المشاركة من مختلف الشرائح و الأصناف في إحياء هذه السهرة في تقديم مجموعة من الوصلات التراثية

التي تحظى بشهرة كبيرة لدى سكان قورارة و الزوار الحريصون على حضور مختلف طبعات المهرجان

على غرار قصائد ” آيما هاما ” و رسول الله ” و ” أدا بيهي” و غيرها من القصائد التراثية الأصيلة، التي مصدر إلهام لعديد الفنانين محليا و وطنيا و عالميا.

وكانت السهرة محطة تكريمية للفرق المشاركة و بعض شيوخ أهلليل كان أبرزها التكريم الذي خصت به محافظة المهرجان

عائلة شيخ أهلليل الراحل مولاي الصديق سليمان المعروف بمولاي تيمي نظير جهوده طيلة حياته في التعريف بتراث أهلليل

و مرافقة الباحثين و المهتمين بهذا الطابع طيلة عقود من الزمن على غرار ما قام به مع الباحث الأكاديمي الراحل مولود معمري.