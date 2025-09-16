 مهرجان إيمدغاسن يكرّم الفيلم الثوري الجزائري

منحت لجنة التحكيم لمهرجان إيمدغاسن جائزة النقاد للأفلام الثورية القصيرة عن فئة الفيلم الروائي القصير حول الثورة التحريرية للفيلم الجزائري “أعتام” للمخرج يوسف محساس.

وفي حفل اختتام المهرجان، تم منح جائزة النقاد للأفلام الثورية الطويلة عن فئة الفيلم الروائي الطويل حول الثورة التحريرية، للفيلم الجزائري “196 متر” للمخرج شكيب بن طالب.

كما منحت لجنة التحكيم للمهرجان جائزة أحسن فيلم تحريك، للفيلم المصري pyramid للمخرج محمد غزالة.

وتم منح جائزة أحسن فيلم وثائقي قصير لفيلم the litle Sahara للمخرج إيميلو مارتي لوبيز.