مهرجان الشعر الملحون بمستغانم من 25 إلى 27 سبتمبر الجاري

ستنظم الطبعة السابعة لمهرجان الشعر الشعبي الملحون، من 25 إلى 27 سبتمبر بمستغانم، حسب محافظ المهرجان عبد القادر بن دعماش.

وسيشهد هذا المهرجان الذي يقام تخليدا لذكرى مؤسسه سيدي لخضر بن خلوف مشاركة حوالي عشرة شعراء من ولايات مستغانم و بسكرة والبيض وغليزان.

ويرتقب خلال هذه الطبعة التي ستنظم بالمسرح الجهوي جيلالي بن عبد الحليم تنظيم سهرات فنية من أغاني الملحون مع مجموعة من الفنانين على غرار عبد القادر شرشام و عبد القادر شاعو و الشيخ ولد الهواري.

كما يتضمن برنامج الطبعة قراءات شعرية إلى جانب لقاء علمي حول “مساهمة الشعر الملحون في كتابة التاريخ”.

وسيتم تكريم بلقاسم ولد سعيد والشيخ زروق دغفالي من خلال عرض فيلمين وثائقيين يقصان حياة واعمال الشاعرين.