مهرجان العودة بفلسطين يطلق جائزة باسم المجاهدة جميلة بوحيرد

كشفت إدارة مهرجان العودة السينمائي بفلسطين عن استحداث جائزة جديدة تحمل اسم المناضلة الجزائرية جميلة بوحيرد.

وستوجه هذه الأخيرة لأفضل فيلم يتناول موضوع المرأة، لتضاف إلى سلسلة الجوائز التي تم استحداثها في الطبعات السابقة. على غرار جائزة مفتاح العودة للأسير كريم يونس لأفضل فيلم يتحدث عن الأسرى.

وأوضحت إدارة المهرجان في بيان لها، أن اختيار اسم المناضلة لجائزة مفتاح العودة “جميلة بوحيرد” جاء نظير مواقفها الوطنية المشرفة. اتجاه قضايا المقاومة.

كما جاء ذلك بمثابة اعتراف وتقدير لموقف الدولة الجزائرية الثابت اتجاه القضية الفلسطينية. إضافة إلى كون الثورة الجزائرية كانت ولا تزال ملهمة لثورة الشعب الفلسطيني.

وكشف البيان أن الدورة السادسة التي ستعقد تحت رعاية ملتقى الفيلم الفلسطيني، بالتعاون مع مؤسسة الجذور الثقافية في أستراليا. وبالشراكة مع جامعة فلسطين وبرعاية وزارة الثقافة، وستحمل نفس شعار الدورة الخامسة “انتظار العودة.. عودة”. لما يحمل هذا الشعار من مضمون ثقافي متجذر بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين الى قراهم ومدنهم التي هجروا منها.

وستحل مصر ضيف شرف على المهرجان، كما ستعرف مشاركة 233 مخرج يمثلون 38 دولة، من بينها الجزائر. التي ستكون حاضرة بسبعة أفلام، وهي فيلم “حلم جميل” للمخرج جعفر حسين، “ايناس” للمخرج جمال باشا. “فاتورة” لعبد الجليل بولحبال، “414” للمخرج إسماعيل بويش، بالإضافة إلى فيلم “البطل” للمخرج إبراهيم دندان.

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