مهرجان القدس السينمائي ينطلق من 12 دولة بينها الجزائر

تم إفتتاح رابع طبعات مهرجان القدس السينمائي الدولي، من 12 دولة عبر العالم، منها مدينة غزة والجزائر العاصمة، أمس الخميس.

وإضافة إلى غزة والجزائر، كان الإطلاق الرمزي، للطبعة من دول أخرى، كانت، مصر، لبنان، تونس، السودان، سلطنة عمان، العراق، ليبيا، موريتانيا، البحرين، وجمهورية تشوفاشيا إحدى جمهوريات روسيا.

ويأتي المهرجان، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي يصادف 29 نوفمبر من كل عام.

وستكون الجزائر ممثلة في الطبعة التي تمتد بين الـ28 من الشهر الحالي والـ5 من ديسمبر المقبل، بخمسة أفلام، وسط 56 عمل منافس.

والأفلام هي “أسوار القلعة السبعة” لأحمد راشدي، و”عرفان” لسليم حمدي، والوثائقي القصير “مونية”، إلى جانب الروائي القصير “أحذية سيئة”، والفيلم الهاوي “لعنة بين الظلال”.