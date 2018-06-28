مهرجان دولي للفروسية واحياء التراث الشعبي ببئر العاتر في تبسة

انطلقت اليوم بتبسة ،فعاليات المهرجان الدولي الاول للفروسية واحياء التراث الشعبي،وبحضور والي الولاية وقنصل الجمهورية التونسية.

باشراف جمعية رجال البير للفروسية والتراث الشعبي ،بحضور مميز للشعراء من المنطقة ومن تونس ، والحشد الجماهيري الكبير.

حيث رحب رئيس المجلس الشعبي البلدي بالحضور، ثم كلمة القنصل الذي ثمن هذه التظاهرة الرائعة بأهلها.

والقى الوالي كلمة حيا من خلالها هذه المبادرة الحسنة واللفتة الجميلة.

مشيدا بتاريخ واصالة بهذه المنطقة عبر الحضارة العاترية وما امتازت به من غابر القرون.

وشكر كل المساهمين في تنظيم هذه التظاهرة واحياء التراث، ووعد بالرفع به الى اعلى المستويات.

وقد توالى على المنصة ثلاثة شعراء من الجزائر وشاعران من تونس.

كما استمتع الحاضرون بألعاب فانتازيا من الفرق المشاركة.