مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي..مشاركة 76 فيلما من 20 بلدا

يشارك 76 فيلما من 20 بلدا متوسطيا في فعاليات الطبعة الخامسة لمهرجان عنابة للفيلم المتوسطي. المقررة في الفترة الممتدة من 24 إلى 30 سبتمبر الجاري. والتي ستكون السينما الإسبانية ضيف شرف فيها. حسب ما أعلن عنه محافظ المهرجان محمد علال.

وأوضح علال خلال ندوة صحفية نشطها بفندق الشيراطون أن برمجة هذه الأفلام التي تتوزع على المسابقات الرسمية. والعروض الموازية تهدف إلى جعل المهرجان فضاء للحوار الثقافي. والتبادل السينمائي وتعزيز مكانة عنابة كعاصمة للفن السابع في الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط.

ومن بين الدول المشاركة في الطبعة الخامسة لهذه التظاهرة الفنية ذكر ذات المتحدث فلسطين. و تونس و ليبيا و مصر و سوريا و لبنان و إسبانيا و إيطاليا وتركيا و اليونان. مشيرا إلى أن هذه التظاهرة أصبحت موعدا سنويا يجمع صناع السينما من ضفتي المتوسط.

كما ستتوزع الجوائز الرسمية على عدة فئات أبرزها “الغزال الذهبي” لأفضل فيلم روائي طويل بقيمة 2,3 مليون دج. و “جائزة لجنة التحكيم الخاصة” وجوائز “أفضل مخرج” و أفضل ممثل و ممثلة” و”أفضل سيناريو”. فضلا عن “جائزة الجمهور” كما تم تخصيص الغزال الذهبي لأفضل “فيلم قصير”. وأفضل “فيلم وثائقي” بقيمة 1,2مليون دج لكل منهما. إلى جانب “جائزة عمار العسكري للأفلام الوثائقية القصيرة” و”جائزة الذكاء الاصطناعي” المستحدثة لأول مرة.

وأضاف أن الطبعة الخامسة لهذا المهرجان ستتميز بإدراج مسابقات جديدة مثل “عنابة مواهب 2025”. ومسابقة “أيام عنابة لصناعة الأفلام الروائية الطويلة في مرحلتي التطوير وما بعد الإنتاج. إلى جانب تخصيص فضاء للأفلام الوثائقية القصيرة ضمن جائزة “عمار العسكري”. فضلا عن برمجة تكريمات لعدد من الأسماء البارزة في الساحة السينمائية المتوسطية والعالمية. على غرار المخرج الجزائري الغوتي بن ددوش والمخرج الإسباني بيلار جوكام. و الممثل المصري خالد النبوي والمخرج البوسني دانيس تانوفيتش فضلا عن المخرج اليوناني يورغو فواياجيس المتوج بجائزة الأوسكار سنة 2002.

وأكد علال أن من أبرز ما يميز هذه الدورة ترؤس ثلاثة من الفائزين بجوائز الأوسكار لجان تحكيم المسابقات الرسمية. وهو ما يعد -حسبه- سابقة في الجزائر وتشمل هذه اللجان الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة والوثائقية. إلى جانب لجنة خاصة بمسابقة الذكاء الاصطناعي بمشاركة أسماء عربية ودولية.