مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي يفتتح اليوم في طبعته الثالثة

يجدد مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي اليوم الأربعاء الموعد في طبعته الثالثة على التوالي مع الفن السابع.

بأفلام روائية موضوعاتية تعرض بعضها لأول مرة للجمهور ببلد عربي، لتنقل أحداث وقضايا تشغل العالم ويبدع السينمائيين للغوص فيها وتسجيلها فى ذاكرة العصر.

فمهرجان عنابة للفليم المتوسطي الذي استعادته عنابة سنة 2015 بعد غياب طال أكثر من 25 سنة.

رفع يومها رهانيى الجودة والتكوين ليكون موعدا فنيا ينقل أحسن وأجود الاعمال السينمائية لجمهور عنابة وهواة الشاشة الكبيرة.

وليكون فرصة لتكوين المواهب الشابة في المهن المرتبطة بالسينما، وذلك ما تحقق من خلال تكوين مجموعة من هواة الفن السابع خلال الطبعة المنصرمة من هذا المهرجان.

وذلك بالتعاون مع مهرجان فليبية “تونس” وانجاز ستة أفلام قصيرة من طرف مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي.

ستعرض فى اطار التظاهرة في برنامج خاص يحمل عنوان “عنابة سينما “، ومن مجموع 60 فيلما مبرمجا لهذه الطبعة التي تنظم تحت شعار “سلام للمتوسط”.

من بينهم 20 فلما طويلا، 10 أفلام روائية و10 افلام وثائقية مدرجة للمنافسة الرسمية للتتويج بالعناب الذهبي.

ويستضيف المهرجان أجود الاعمال السينمائية المطروحة بسوق الفن السابع بحسب تصريحات محافظ المهرجان المخرج والناقد السينمائي سعيد ولد خليفة .