مهرجان للموسيقى والأغنية الشاوية بخنشلة هذا الشهر

ستنظم ولاية خنشلة فعاليات الطبعة الحادية عشر من المهرجان المحلي للموسيقى والأغنية الشاوية في الفترة الممتدة ما بين الـ26 والـ29 الجاري.

وحسبما أستفيد هذا الأحد من محافظ المهرجان، محمد علواني، أن الطبعة الـ11 من المهرجان المحلي للموسيقى والأغنية الشاوية التي تحمل شعار “الأغنية الشاوية… رسالة من الأجداد “ستعرف مشاركة 16 فنانا و08 فرق وجمعيات فنية منضوية تحت هذا الطبع الغنائي.

وأضاف أن هذه التظاهرة الفنية ستعرف تنظيم مسابقة يشارك فيها حوالي 25 فنانا شابا من ولايات خنشلة وباتنة وأم البواقي وتبسة وبسكرة وسوق اهراس. يتنافسون على جوائز هذه التظاهرة الفنية في طابعي الأغنية الشاوية الفلكلوري والعصري.

وسيعرف حفل افتتاح هذه الطبعة من المهرجان المحلي للموسيقى والأغنية الشاوية الذي ستحتضنه دار الثقافة علي سوايحي بخنشلة يوم 26 أوت الجاري لأول مرة تقديم عرض فني كوريغرافي. يبرز تاريخ الأغنية الشاوية. يشارك فيه مجموعة من الممثلين يتقدمهم عميد الأغنية الشاوية عبد الحميد بوزاهر.

كما ستعرف الطبعة برمجة 4 حفلات ساهرة بالمركب الرياضي الشهيد علي النمر بطريق انسيغة. ينشطها فنانون معروفون على الصعيدين المحلي والوطني.

بالإضافة إلى حضور ومشاركة ضيوف شرف في شاكلة نصر الدين حرة في الطابع العصري. وعبد الحميد بوزاهر والجمعي حقاص في الطابع الفلكلوري.