مهرجان “مالمو” للسينما العربية يطلق دورته العاشرة

أطلق مهرجان مالمو للسينما العربية دورته العاشرة، مساء يوم أمس الخميس، في المدينة الواقعة بجنوب السويد.

إطلاق المهرجان كان وسط أجواء احتفالية خافتة بسبب تفشي فيروس كورونا.

حيث سجل حضور بعض من صناع السينما العرب المقيمين في الغرب.

ويعرض المهرجان الذي يستمر حتى الثالث عشر من أكتوبر 45 فيلما.

من بلدان عربية مختلفة على غرار مصر، لبنان، تونس، العراق، السودان والسعودية وغيرها.

واختار للافتتاح الفيلم المغربي “آدم” بطولة، نسرين الراضي، وللختام الفيلم الجزائري “مطاريس” للمخرج، رشيد بن حاج.

ويتنافس على جوائز مسابقة الأفلام الروائية الطويلة 12 فيلما.

فيما يتنافس على جوائز مسابقة الأفلام القصيرة 24 فيلما.

وتتوزع باقي الأفلام على برامج نوعية مختلفة.

وتضم لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة الناقدة السويدية، أنيكا جوستافسون.

بالإضافة إلى المنتجة التونسية، درة بوشوشة.