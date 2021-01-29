مهرجان موسكو السينمائي 2021 يهزم كورونا

هزم مهرجان موسكو السينمائي، الذي سيقام ما بين 22 و29 أفريل المقبل فيروس كورونا، حيث سيقام في إطاره العادي.

وسيحضر المشاهدين والفنانين والنقاد السينمائيين وليس بنظام أونلاين، كما هو الحال بمهرجانات سينمائية أخرى.

وقال المدير التنفيذي للمهرجان في حديث أدلى به لوكالة “تاس” الروسية:” لا يواجه المهرجان أية مشاكل في اختيار الأفلام لبرامجه، إذ أن غالبية المهرجانات والأسواق السينمائية تقام حاليا بنظام أونلاين.

مضيفا:”وقد انتهت أعمال السوق السينمائية في الهند وتجري حاليا سوق Sundance في أمريكا وستجري قريبا سوق الأفلام في هونغ كونغ. وكلها في نظام أونلاين.

كما أكد ذات المتحدث :” كثرت الأفلام التي لم يشاهدها أحد. لذلك فإن مخرجيها يطالبون بإدراجها على برنامج المهرجان الحي إن مضمون برامج مهرجان موسكو السينمائي يتم إقراره عادة قبل إقامته بشهر واحد، أي في مارس المقبل.

يذكر أن مهرجان موسكو السينمائي عام 2020 تأجل من أفريل إلى أكتوبر الماضي لكنه أقيم كذلك بحضور المشاهدين،