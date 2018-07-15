مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي سيكرم بلوفة وشادية

سيتم تكريم المخرج الجزائري الراحل فاروق بلوفة في المهرجان الدولي للفيلم العربي بوهران.

خلال الطبعة ال 11 المزمع تنظيمها من 25 إلى 31 جويلية الجاري.

فاروق بلوفة الذي توفي بعد صراع طويل مع المرض في فرنسا بتاريخ 9 أفريل المنصرم.

يعتبر مؤلف الفيلم الكلاسيكي الجزائري والعربي “نهلة” الذي أنتجه التلفزيون الجزائري في عام 1979 .

ويروي فيلم “نهلة” قصة صحافي جزائري “العربي” خلال الحرب الأهلية في لبنان.

وقد تم تصوير الفيلم في بيروت ويضم أيضا ثلاث شخصيات نسائية “مها” صحفية لبنانية و”هند” ناشطة فلسطينية.

و”نهلة” مغنية فلسطينية واعدة تجعل صوتها مسموعاً في حفل موسيقي محدد لمسارها الفني.

وقرر منظمو المهرجان أيضا تكريم الممثلة المصرية الراحلة “شادية” واسمها الحقيقي فاطمة كامل شاكر 1931/2017.

التي أدت أكثر من 110 فيلم روائي طويل ومسلسلات تلفزيونية بالإضافة إلى تسجيلها لعديد الأغاني.

وتميزت شادية أيقونة الفن العربي السابع بأدوارها السينمائية على غرار دورها في فيلم “معبودة الجماهير”.

والتي أدت أغاني مع المطرب الكبير عبد الحليم حافظ .

وسيتنافس 30 عملا ،10 أفلام طويلة و10 أفلام قصيرة و10 أفلام وثائقية في هذه الطبعة.

للظفر بمختلف التتويجات بما في ذلك الجائزة الكبرى “وهر وهران”.

وستدخل الجزائر المنافسة بفيلمين طويلين “حتى نهاية الوقت” لياسمين شويخ و “لم نكن أبطالا” لنصر الدين غنيف.

كما برمجت ثلاث ورشات تكوينية مخصصة ل “إنتاج الفيلم القصير” و”سيناريو الأفلام الخيالية ” و”تصاميم المؤثرات البصرية” .