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فن وثقافة

مهرجان وهران.. برنامج الأفلام المعروضة اليوم

بقلم نادية بن طاهر
مهرجان وهران.. برنامج الأفلام المعروضة اليوم
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إنطلقت سهرة أمس الجمعة، فعاليات الطبعة الـ12، لمهرجان وهران الدولي للفيلم العربي، تحت إشراف وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي.

وإفتتح اليوم السبت، المهرجان، بعرض أولى الأفلام، على الساعة 11 صباحاً، بقاعة المغرب بوسط مدينة وهران.

وتمثل فيلم الافتتاح في الفيلم الجزائري “عين لحجر”، في عرضه العالمي الأول للمخرج لطفي بوشوشي وبحضور طاقم العمل.

وفيما يلي قائمة الأفلام المعروضة لنهار اليوم السبت حسب القاعات:

متحف السينما الجزائرية

قاعة السعادة “كوليزي” سابقاً

قاعة المغرب

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رابط دائم : https://nhar.tv/dkSqL
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