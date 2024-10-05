مهرجان وهران: حجز تذاكر الأفلام من هذا الرابط

إنطلقت أمس الجمعة، الدورة الثانية عشرة لمهرجان وهران الدولي للسينما العربية، والذي يستمر إلى غاية 10 أكتوبر 2024.

وبعد ست سنوات من الغياب، يعود هذا الحدث السينمائي ببرنامج غني.

ويشارك في المنافسة الرسمية للطبعة الثانية عشرة للمهرجان أكثر من 60 فيلما من 17 بلدا عربيا. منها أكثر من 40 عملا سينمائيا من مختلف الفئات في إطار المنافسة الرسمية. تحت إشرف لجان تحكيم تضم أسماء بارزة في الفن السابع.

وتتوزع الأفلام المتنافسة في هذه الدورة على أربع مسابقات للأفلام الروائية الطويلة والوثائقية الطويلة والروائية القصيرة والوثائقية القصيرة، إضافة إلى عروض موازية.

وستقام العروض في ثلاث قاعات: قاعة السينما الجزائرية، وقاعة السعادة “الكولوسيوم”، وقاعة المغرب بوهران.

وللراغبين في حضور العروض السينمائية مباشرة، ما عليهم سوى حجز التذاكر على الرابط التالي:

https://billetterie.vinyculture.dz/festival…/