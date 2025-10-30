مهرجان وهران.. سهرة افتتاحية بمعايير عالمية

انطلقت اليوم فعاليات المهرجان الدولي للفيلم العربي بوهران في طبعته الثالثة عشرة، وسط تنظيم محكم ومشاركة واسعة لنجوم السينما من مختلف الدول.

هذا الحدث السنوي استقطب هذه السنة مشاركات من 17 جنسية، ليؤكد مكانة وهران منصةً فنيةً رائدة على مستوى العالم العربي والدولي.

شهدت سهرة الافتتاح حضور نجمة الجماهير الأولى، نادية الجندي، التي عبّرت عن سعادتها بالتواجد في الجزائر، مؤكدة: ”أنا سعيدة بالتواجد في الجزائر، بلد الملحمة الكبيرة، البلد الذي يرحّب بالفن، بلد الكفاح والملحمة الوطنية التي لا تنسى”.

وتم تكريم نادية الجندي على مجمل مسيرتها الفنية، واستذكرت في كلمتها دورها الأول في فيلم “جميلة بوحيرد” للمخرج يوسف شاهين، الذي جسّدت فيه شخصية المناضلة الشابة، في إشارة إلى بداياتها الفنية المُشرقة.

كما شارك ي الحفل الممثل العالمي غسان مسعود، الذي أعرب عن إعجابه بالجمهور الجزائري، واعتذر عن عدم حضوره في النسخ السابقة، مضيفًا: ”أعشق الجمهور الجزائري وأعتذر لأنني لم أكن حاضرًا في الطبعات السابقة، لكني جعلت المشاركة في مهرجان وهران ضمن أولوياتي هذه السنة”.

وقد كرِّمَ الممثل القدير لمسيرته الفنية وما قدمه للشاشة الكبرى، وفي كلمته قال إنه لا ينسى دور أحفاد الأمير عبد القادر في سوريا، مستشهدا بالثورة الجزائرية ومستذكراً بطولات وملاحم الشعب الجزائري عشية الاحتفالات المخلدة لاندلاع ثورة نوفمبر.

أما الممثلة التونسية درَّة زروق، فقد أبهرت الحضور بإطلالة ملكية على السجادة الحمراء ارتدت فيها الكاراكو العاصمي. وقالت: ”الكاراكو لباس الأميرات، وهذه ثاني مرة لي أزور وهران”.

في أجواء مرحة، حرص منشط الحفل بلال العربي، على المزاح مع غسان مسعود، مشيرًا إلى شخصية ملحمية قادمة قد يقدمها في أعماله المستقبلية، قائلاً له: “جيبلنا ريدلي سكوت برك!”، في إشارة طريفة للمجاهد سيدي امحمد بن عودة وحرص المهرجان على المزج بين الفن والتراث.

‎تميزت هذه النسخة الثالثة عشرة للمهرجان بالتنوع الفني الكبير، والتنظيم المحكم. حيث جمعت بين نجوم عرب وعالميين، وأكدت مرة أخرى قدرة وهران على استضافة حدث سينمائي عالمي المستوى يعكس تاريخ المدينة الفني ويعزز دورها منصةً ثقافيةً دوليةً.