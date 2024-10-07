مهرجان وهران: عرض أفلام المسافة صفر المُصورة بغزة

سيتم اليوم الإثنين، عرض الجزء الأول من أفلام المسافة صفر “من غزة إلى وهران” للمخرج رشيد مشهراوي، على الساعة الواحدة والنصف بقاعة السعادة “كوليزي”.

وتُعرض هذه الأفلام، على هامش فعاليات مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي، في طبعته الـ12، الذي إنطلق سهرة الجمعة.

ومن المسافة صفر عبارة عن مجموعة من 22 فيلمًا قصيرًا تم تصويرها في غزة.

وبدأ المشروع بمبادرة من المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي، بهدف إعطاء صوت لـ 22 مخرجًا سينمائيًا من غزة. لسرد القصص غير المروية للحرب الحالية على السينما.

رشيد مشهراوي، مخرج سينمائي، ولد في غزة عام 1962 من عائلة لاجئة من يافا. ونشأ في مخيم الشاطئ للاجئين.

ويعيش رشيد ويعمل في رام الله، حيث أسس مركز إنتاج وتوزيع السينما عام 1996 بهدف الترويج للإنتاج السينمائي المحلي.

وهو يرعى السينما المتنقلة، مما يسمح له بعرض الأفلام في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين.

وتضم مشاريعه الأخرى مهرجان أفلام الأطفال السنوي وورش العمل الكبرى حول إنتاج الأفلام والإخراج.

وينظم رشيد مشهراوي بانتظام قراءات ومنتديات نقاش في المركز الثقافي المطل. من خلال أفلامه الوثائقية والروائية. وصنع لنفسه اسمًا كفنان سينمائي، وحصل على العديد من جوائز السينما.